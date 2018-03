Darín integra o jurí de Tribeca O ator argentino Ricardo Darín, a atriz americana Susan Sarandon e o documentarista Michael Moore formarão o júri do Festival de Cinema de Tribeca, que começa hoje em Nova York e se estende até o dia 29. Além deles, serão jurados os atores Cuba Gooding Jr. e Whoopi Goldberg, entre outros. O festival ocorre desde 2002 e foi criado por iniciativa que teve o ator Robert De Niro como protagonista. Darín integrará comitê que concederá os prêmios do Latin America Media Arts Fund. Nessa categoria serão destinados US$ 60 mil para cineastas latinos e US$ 10 mil para diretores de origem latina que vivem nos EUA. / EFE