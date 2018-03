Danny DeVito vai adaptar romance para o cinema Após Matilda (1996), filme inspirado na obra do escritor Roald Dahl, o ator e cineasta norte-americano Danny DeVito voltará a dirigir a adaptação de um romance para o cinema, com The True Confessions of Charlotte Doyle. DeVito, de 63 anos, também será o responsável pelo roteiro do filme, baseado no livro homônimo de 1990 do escritor Edward Irving Wortis, conhecido pelo pseudônimo de Avi. O filme, cujas gravações, segundo a revista norte-americana Variety, vão começar em setembro, terá no elenco os atores Morgan Freeman, Pierce Brosnan e a jovem de 14 anos Saoirse Ronan (de Desejo e Reparação). Ambientado em 1839, o filme conta a história de uma garota (Saoirse) que, durante a travessia do Oceano Atlântico em viagem entre Inglaterra e Estados Unidos, faz amizade, entre outras pessoas, com o carismático comandante do navio (Brosnan) e com o cozinheiro de bordo (Freeman).