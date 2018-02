Danilo Gentili se lança solo, sem Cuatro Cabezas

2 pontos

de média marcou a final do Busão do Brasil anteontem. O reality da Band atingiu apenas 3 pontos de pico ao premiar o participante Mário com R$ 1 milhão

"Ainda acho estranho me ver na TV. Nunca mais ligo neste canal FORMAN." Rafinha Bastos, via Twitter, fazendo piada sobre o canal adulto voltado para homossexuais

Um paraibano em sua essência clássica é o perfil da personagem que Miguel Falabella escreve para Diogo Vilela em sua próxima novela, programada para a faixa das 19h, na Globo.

Ana Raio e Zé Trovão amargou na segunda-feira sua audiência mais baixa no SBT: 4 pontos de média. Dividiu com a RedeTV! a 4.ª posição no ranking do Ibope no horário.

Deteriorada e com sequências sem nexo, a novela da Manchete chegou a surpreender no início de sua reprise pelo SBT. Naqueles dias, o SBT fazia um único intervalo de 4,5 minutos por capítulo. Agora, são três breaks de 5 minutos e 30 segundos cada.

Governador reeleito na Bahia, Jacques Wagner estará no Roda Viva da TV Cultura nesta segunda-feira.

E o programa de entrevistas da Cultura desistiu de gravar edições com Dilma Rousseff e José Serra neste 2.º turno. A emissora alega que a candidata não confirmou presença nem enviou representante ao sorteio de datas. Diante disso, a assessoria de Serra resolveu que ele também não iria.

Regina Casé prepara, a toque de caixa, um especial para a programação de fim de ano da Globo.

Unesco e Globo lançam livro em tributo aos 25 anos do Criança Esperança, amanhã, em São Paulo.

Em seu blog, o autor Aguinaldo Silva diz que, em jantar com Walcyr Carrasco, ambos se declararam espantados com a súbita deserção de Ana Paula Arósio da novela do colega Gilberto Braga. "Aproveitamos para comentar a crescente rebeldia de alguns atores, que não hesitam em devorar o prato todinho e depois dão uma cuspidela dentro dele", escreve Aguinaldo.

E Aguinaldo vai ampliar seu espaço na web: lança em breve o site Aguinaldo Silva Digital.