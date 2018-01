Danielle Winits e Thiago Fragoso despencam de teto durante peça no Rio

Atualizado em 29/01/12 às 19h

O ator Thiago Fragoso, que despencou de uma altura aproximada de cinco metros durante cena do musical "Xanadu", na noite do sábado, está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, com cinco costelas quebradas. O hospital informou que o quadro clínico é estável. Não há previsão de alta.

De acordo com Gustavo Nobre e Marcelo Kalichsztein, chefe do CTI e médico particular do ator, Thiago passa bem e está consciente. "Apenas para acompanhamento e observação, o ator permanecerá no CTI", diz nota do hospital. Thiago gravaria essa semana a novela da TV Globo "A Vida da Gente", mas por causa do acidente terá de ser substituído.

A atriz Danielle Winits, que também se acidentou, está bem. Foi mantida na Clínica São Vicente para exames e por precaução. Machucou apenas a boca. Ontem, postou no Twitter: "Obrigada pelo imenso carinho!!! Eu estou bem e apenas torcendo pela rápida recuperação do meu amado parceiro @fragosothiago #forçathiago!"

Três pessoas que estavam na plateia, no teatro Oi Casa Grande, saíram com hematomas e escoriações. A peça está suspensa por enquanto e o dinheiro de quem comprou ingresso para ontem será devolvido.

Thiago e Danielle, protagonistas de "Xanadu", faziam um sobrevoo da plateia numa cena romântica de seus personagens e os quatro cabos de aço que os sustentavam se romperam. Uma perícia será feita para descobrir qual foi a causa do rompimento. Thiago ficou em pior estado porque estava sob Danielle no momento da queda.

A cena é um dos pontos altos do espetáculo. Cantando, Kira (Danielle) e Sonny (Thiago) "voam" do palco até o mezanino - ou seja, se os cabos tivessem se rompido um pouco depois, a queda teria tido consequências mais sérias; não só para os atores, mas também para os espectadores, já que eles passam bem perto das cadeiras em alguns pontos.