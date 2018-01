Daniella Sarahyba recebe 150 mil reais de indenização O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a grife United Colors of Benetton por danos morais e materiais. A indenização de 150 mil reais será paga para a modelo Daniella Sarahyba. Segundo uma declaração oficial do Tribunal, a modelo, que estava na Itália em 1999, participou de uma sessão de fotos feitas pelo italiano Oliveiro Toscani - conhecido por suas polêmicas campanhas publicitárias. Quando voltou ao Brasil, prometeram a ela que fechariam contrato, mas o acordo nunca aconteceu. Um ano depois, suas fotos estavam espalhadas por diversos jornais, revistas e panfletos numa campanha publicitária para o grupo Benetton. A grife afirma que o contato não foi feito diretamente com a modelo e sim com uma agência da responsável por Daniela. A top abriu processo contra a Benetton da Itália, mas seus advogados afirmam que entrarão com ações em todos os países em que sua imagem foi vinculada. Daniella, comparada à tops como Gisele Bündchen, ficou entre os destaques da edição 2006 do Sports Illustrated, revista norte-americana de alta circulação. A modelo acaba de fechar contrato com a marca C&A. Clicada por J.R Duran, já tem o rosto estampado nas lojas da marca.