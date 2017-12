Daniella Cicarelli renova com a MTV Depois de uma quase ida para a Record e o assédio de outras emissoras, eis que Daniella Cicarelli renovou contrato (que vence em dezembro) com a MTV. O acordo, assinado na manhã de quarta-feira, garante a permanência da VJ na emissora por mais um ano, com direito a dois programas: o Beija Sapo, atração que permanece no ar em 2007, e um novo formato. A novidade, guardada a sete chaves pela MTV, é uma espécie de reality show com candidatas a top model. Daniella já gravou um piloto da atração.