Daniela Thomas dará curso de roteiro em Berlim A diretora e roteirista brasileira Daniela Thomas dará aulas de roteiro na oficina de cinema organizada durante o 59º Festival de Berlim, em fevereiro. Ela participará do curso ao lado do roteirista e dramaturgo inglês David Hare, do filme As Horas, e da produtora norte-americana Anne Carey, de A Família Savage. As aulas terão como tema a importância dos picos de tensão nos roteiros cinematográficos. O curso é destinado a jovens cineastas do mundo todo, selecionados pela organização do festival. O último trabalho da diretora foi o filme Linha de Passe, parceria com o cineasta Walter Salles, apresentado no ano passado em Cannes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.