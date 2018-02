Daniela Sarahyba se casa amanhã na Marina da Glória Está tudo pronto para o casamento de Daniela Sarahyba e Wolf Klabin, que acontecerá amanhã, na Marina da Glória, Rio de Janeiro. Há dois dias, a top fez a prova do cabelo e maquiagem no salão de Marco Antônio de Biaggi, em São Paulo, e escolheu um penteado romântico. O visual da noiva contará ainda com uma coroa de cristais e um modelo no estilo ''''princesa'''' assinado pelo estilista italiano Valentino. As informações são do Jornal da Tarde