Daniela Mercury faz turnê nos EUA A cantora baiana Daniela Mercury iniciou ontem em Nova York turnê de shows nos EUA para apresentar o disco Canibália. Nos shows, ela interpretará canções de seu novo álbum, que teve uma edição especial para o mercado dos EUA, vendida desde 13 de setembro no país. A versão para os norte-americanos inclui disco com 14 músicas - dentre elas, de Carmen Miranda, e um DVD de um show da cantora, gravado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A turnê da Daniela Mercury ainda passará por cidades como Miami, na Flórida, Los Angeles, São Francisco e San Diego, na Califórnia, e por Toronto e Montreal, no Canadá. / EFE