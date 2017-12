Daniela, Ivete, Claudia Leitte e Gil cantam juntos no Carnaval Daniela Mercury e Ivete Sangalo, as duas maiores estrelas do Carnaval da Bahia, cantaram juntas na última noite de folia, para o delírio do foliões do circuito Barra/Ondina, na orla marítima. O encontro inusitado se deu quando o bloco Crocodilo, puxado por Daniela, passou em frente ao camarote Expresso 2222, do ministro da Cultura, Gilberto Gil, onde Ivete se encontrava. "São as meninas da Bahia", vibrou Gil, que as acompanhou ao microfone. A cantora Claudia Leitte, que se encontrava em um camarote vizinho, se juntou a elas. Os quatro cantaram dois sucessos de Gil: "Toda Menina Baiana" e "Palco". Quando o trio de Daniela parou em frente ao Expresso 2222, a Polícia Militar ordenou que caminhão seguisse para não atrasar a passagem dos outros blocos. Daniela, que em todos os dias deste Carnaval teve problema semelhante, ameaçou interromper a apresentação. "Preefeitura, se trio andar eu vou descer e parar de cantar", ameaçou. A presença de Ivete Sangalo na varanda do camarote Expresso 2222 atraiu um grande número de foliões, o que também atrapalhou o andamento do trio de Daniela. (Por Raquel Stenzel)