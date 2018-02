Daniela Cicarelli comanda a festa do Video Music Brasil

Os supersticiosos estão de antenas erguidas nesta 13ª edição do Video Music Brasil. Não bastasse o número 13 que a premiação traz como prefixo, o cantor Marilyn Manson, conhecido como o "Anticristo", tem sua apresentação agendada para a noite de gala. Agendada, pois depois de tantas exigências (quatro camarins apenas para ele, um frigobar em cima do palco, carpete e cortina), fica no ar se Manson, que tocaria ontem na capital paulistana, irá mesmo marcar presença na festa. Os 13 looks de Daniella Cicarelli. E daí? Há duas semanas, quando da entrevista coletiva para o evento, a diretora de relações artísticas, Anna Butler, desabafou: "Se pudesse voltar atrás (no convite), voltaria. As estrelas daqui são diferentes. A Marisa Monte fica quietinha no camarim dela, o Caetano (Veloso) se espreme com a banda em outro, a gente pergunta quantos convites ele quer para a família e os amigos e ele pede só quatro, é outra coisa." Polêmicas à parte, este será o primeiro VMB após a MTV praticamente assassinar os videoclipes da sua programação. O diretor de programação da emissora, Zico Góes, falou sobre essa possível incongruência ao Grupo Estado: "Me parece que estamos vivendo o fim da era do videoclipe na TV. Não significa que estamos cuspindo no prato em que comemos nem que não somos mais musicais. Temos os documentários, temos música ao vivo todos os dias da semana, temos os Acústicos e os MTV ao Vivo", falou Zico, para completar com uma teoria empírica: "Ninguém votava no clipe, a não ser nas categorias técnicas, mas sim na sua banda, artista e música favoritos. E essa relação continua firme e forte". Como no ano passado, a premiação se desdobrará em várias plataformas. Será possível assistir ao show pelo site (www.mtv.com.br), acompanhar drops na Rádio MTV e se aquecer com sua revista. Será apresentada pela mesma Daniela Cicarelli - com a intromissão de Marcos Mion e Cazé -, que, desta vez, não vem seguida de nenhuma polêmica, como no ano passado, quando um vídeo em que ela parecia ter relações sexuais com o namorado na praia vazou na internet. Os shows ficam por conta de Pitty, NXZero e a (ainda) dupla Sandy & Junior. Os internacionais Marilyn Manson e a atriz/cantora Juliette Lewis (Assassinos por Natureza, Cabo do Medo) darão o clima de megaevento. Quanto às estatuetas, elas serão apenas dez. Concorrendo em três prêmios, Cachorro Grande (artista, show e clipe) e Pitty (artista, clipe e hit) são os campeões de indicações. As demais categorias são Artista Internacional, Revelação, Aposta MTV, Banda dos Sonhos, Clipes que Vc Fez e Web Hit. Nesta última, vídeos que se transformaram em febre no You Tube terão sua vez: Suplicy canta Racionais, Funk da Menina Pastora, As Árvores Somos Nozes, Confissões de um Emo e Vai Tomar no C... estão na disputa. Sucesso na venda de cotas publicitárias - no total, o VMB 2007 arrecadou cerca de R$ 30 milhões entre patrocinadores e cotistas -, a premiação da MTV tenta novamente se adequar ao mercado e ao público. Resta saber se tantas portas e concessões abertas renderão uma audiência proporcional ao investimento da festa. VMB 2007. MTV. Nesta quinta-feira, 27, 22h. ‘Esquenta’ (com os VJs Bernardo, Leo Madeira e Felipe Solari), às 18h. ‘Aquecimento VMB’ (com Marcos Mion e Penélope Nova), às 20h40.