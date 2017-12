Daniel Zukerman faz sucesso como penetra do 'Pânico'

Zukerman é o Impostor, personagem do programa "Pânico na TV", da Rede TV!. No ar desde o início deste ano, ele causou tanto alvoroço que os seguranças de grandes eventos guardam no bolso sua foto. O objetivo, claro, é barrá-lo. "Está ficando cada vez mais difícil. Estamos recrutando outras pessoas. Mas o público gosta de ver o personagem se dando mal", entrega Emílio Surita, apresentador do "Pânico na TV". A foto do Zukerman está até nos banheiros dos seguranças do programa "A Fazenda", da Record. "Durante a primeira edição nós invadimos o lugar de avião", diverte-se Surita.

Há sete anos trabalhando com a equipe do Pânico, primeiro na rádio Jovem Pan como estagiário e depois na TV, Zukerman conta que bancar o penetra começou como uma brincadeira de adolescente. "Entrávamos em casamentos, cumprimentávamos os noivos, tirávamos fotos com eles e até fazíamos discursos", enumera. Na TV, segundo ele, o objetivo é o mesmo: se divertir. "Não entro nos lugares para estragar a festa de ninguém."

Antes de fazer o Impostor, o humorista viveu o personagem Silveira, da dupla Silveira e Silverinha. "Éramos uma falsa dupla de apresentadores de um programa de TV do interior de São Paulo, que, por ser tão sem noção, irritava os entrevistados", diz ele. Depois, o humorista fez o Xupla, sósia do Supla, e o quadro Beijo na Boca ou Tapa na Cara.

Alan Rapp, diretor do Pânico, revela que Zukerman será enviado com mais frequência para fora do País porque por aqui seu rosto já está conhecido. "No exterior ninguém o conhece", diz Rapp. No Brasil, o Impostor já está recrutando novos ?agentes?, como Delari e a Mata Hari. A última aventura do trio foi tentar falar com Madonna. Delari entrou no hotel, ficou a poucos metros do quarto da musa, mas foi descoberto e apanhou dos seguranças. As imagens não revelam a cara de Delari para ele não ser reconhecido. As informações são do Jornal da Tarde.