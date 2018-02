Daniel Veronese é homenageado em festival de Santos

São montagens em que retoma textos clássicos do teatro realista do século 19, apresentando leituras bastante particulares de "Casa de Bonecas" e "Hedda Gabler", do norueguês Henrik Ibsen, e "Tio Vânia", do russo Anton Chekhov.

Além dos três espetáculos de Veronese, o festival deve trazer outras quatro montagens portenhas. Mas, o evento não focou apenas os destaques da cena latino-americana. Abriu espaço também para os ibéricos, selecionando duas peças espanholas e uma portuguesa. "Somos latinos, mas também ibéricos. E a cultura tem um papel determinante na aproximação com esses países", pondera Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc-SP e um dos curadores do Mirada.

A escolha de Santos para ser a sede do evento, que reúne 18 espetáculos internacionais e 13 nacionais, também é simbólica, destaca Miranda. "Santos é um porto. E, por isso mesmo, uma cidade cosmopolita, aberta para o mundo." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.