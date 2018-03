Daniel Radcliffe tem segurança reforçada após ameaças

O ator Daniel Radcliffe, de 18 anos, está circulando com quatro seguranças desde que passou a ser ameaçado por um anônimo, segundo o jornal The Sun. A Warner Bros, estúdio responsável pela saga Harry Potter, decidiu contratar os quatro homens, ex-agentes do Special Air Service (SAS) britânico, que acompanham Radcliffe 24 horas por dia. Em apenas um sábado, o ator mudou três vezes de carro enquanto viajava para o interior da Inglaterra para fazer filmagens noturnas do sexto filme da série, Harry Potter e o Príncipe Mestiço. De acordo com a publicação, até mesmo seu motorista habitual, que trabalha com o ator há sete anos, foi afastado. A proteção que o ator vem recebendo é do mesmo nível que a dos príncipes William e Harry. O agentes que vigiam o ator são especialistas em dirigir em alta velocidade, fugir de perseguições e avaliar os riscos de morte. Antes disso, Radcliffe e outros atores da saga Harry Potter eram protegidos pela agência especializada em vigilância nas locações de filmagens, a The Movie Lot. As informações são do Jornal da Tarde.