Daniel Radcliffe faz 18 anos e pode movimentar fortuna

O ator Daniel Radcliffe, astro da série Harry Potter, completa 18 anos nesta segunda-feira, 23, e com isso ganha acesso a uma fortuna avaliada em mais de 40 milhões de dólares, mas diz que não vai se deixar enfeitiçar por tanto dinheiro. Para frustração de colunistas de fofocas do mundo todo, o jovem ator insiste que não tem planos de torrar a bolada em carros, festas ou bebedeiras. "Não planejo ser uma dessas pessoas que, assim que completam 18 anos, de repente compra para si uma enorme coleção de carros esporte ou algo do gênero", disse ele neste mês a um entrevistador australiano. "Não acho que eu serei particularmente extravagante. As coisas que eu gosto de comprar custam umas dez libras - livros, CDs e DVDs." A comemoração da maioridade do menino-mago das telas está sob sigilo. "Certamente terei algum tipo de festa", desconversou Radcliffe na entrevista. "Tomara que ninguém de vocês leia nada a respeito." O que Radcliffe ganhou fazendo os cinco primeiros filmes da série foi depositado em um fundo no qual ele não podia tocar antes da maioridade. Apesar de ter conquistado fama e fortuna, o jovem ator diz manter os pés firmemente no chão. Sua última aparição nas telonas, em "Harry Potter e a Ordem da Fênix", está quebrando recordes de bilheteria nos dois lados do Atlântico. Radcliffe deve protagonizar também os dois últimos filmes da série.