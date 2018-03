Daniel Piza lança livro 'Aforismos Sem Juízo' nesta segunda

Além de sem juízo, os aforismos de Daniel Piza são selvagens. "Aforismos são um ataque do pensamento ao que não foi pensado, é preciso ser selvagem", diz Piza, parafraseando o economista John Maynard Keynes. O editor-executivo do Estado vê o aforismo como arma contra verdades estabelecidas. "Ele não é moralista, mas trata da moral, desafiando o status quo." Nessa atividade desde 1996, quando inventou os ‘aforismos sem juízo’, Piza já criou mais de 400, reunidos agora no livro Aforismos Sem Juízo (Bertrand Brasil, 112 págs., R$ 19). Os mais recentes são os publicados aos domingos na coluna Sinopse, do Caderno 2/Cultura. O lançamento é na Livraria da Vila dos Jardins, às 19 horas desta segunda-feira, 10. Aforismos Sem Juízo tem quatro seções - Existência e Moral; Dinheiro e Poder; Amor e Sexo; e Cultura e Saber. As inspirações são variadas - Karl Kraus, Oscar Wilde, H.L. Mencken, Nietzsche, Machado de Assis, Barão de Itararé, Nelson Rodrigues, Millôr. "Não é preciso ser aforista para ter dom do fraseado." O processo de criação de Piza resume-se numa expressão, "queimação de miolos". "O aforismo é o resultado de longa reflexão, é lançar luzes sobre questões que me atormentam." Não é mera frase de efeito, é, o mais das vezes, uma inversão de lugares-comuns. Piza explica que o ponto de partida é o senso comum, enquanto o de chegada é o estremecimento daquilo que se impõe como irreversível. "Aforismos são antiprovérbios." Piza alerta para o perigo de tomar um aforismo como algo absoluto. É só lembrar os gregos, inventores do termo que significa delimitação, distinção. "Tem de ser meio relativista, não é mantra a ser seguido." Ele cita Kraus como aquele que melhor definiu esse relativismo: "O aforismo ou é meia-verdade, ou uma verdade e meia." Não pode ser entendido literalmente - ele se abre a interpretações. Fazer aforismo é destilar opinião, e não palpite. Piza recorre a James Geary para lembrar os cinco atributos do aforismo: breve, definitivo, pessoal, surpreendente e filosófico. Piza acrescenta "a cor local". Ela é o conjunto de reações à cultura brasileira, como o ataque à celebração nacional da ignorância. "Temos mais chance de ser felizes se percebemos que as coisas são sutis e irônicas. Quem não tem informação assimila a primeira que chega." O que começa selvagem termina civilizado.