Daniel Piza debate hoje Euclides da Cunha em SP O 3º Ciclo de Filmes e Palestras 2009 começa hoje, às 19 horas, no Cineclube Socioambiental Crisantempo (Rua Fidalga, 521, Vila Madalena, telefone 3819-2287). A programação do evento, que ocorrerá todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, até o dia 25 de novembro, contará na abertura com a exibição do documentário "Um Paraíso Perdido - Amazônia de Euclides", com direção do editor executivo Daniel Piza e do fotógrafo Tiago Queiroz, ambos do Estado. Logo após, haverá debate com Piza. A entrada é franca. A programação completa pode ser conferida no site. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.