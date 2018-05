Daniel Murray lança hoje 'Tom Jobim para violão solo' O violonista Daniel Murray lança hoje "Tom Jobim para violão solo", seu segundo disco, com show no Sesc Pinheiros, às 20h30. No CD, Daniel faz uma viagem de 37 minutos e 41 segundos em 14 músicas do maestro, sendo 8 com arranjos do músico Paulo Belinati, 4 do próprio Daniel e 1 de José Edwin Murray, tio de Daniel. Aos 29 anos, Daniel já tem sólida carreira internacional. O músico e produtor Oscar Castro-Neves, na contracapa do disco, entra em ressonância total com o conteúdo do disco ao avaliar o menino Daniel como um "impecável artista com uma linda sonoridade e um coração que se percebe a cada nota".