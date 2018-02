Daniel Hope em tributo a Joachim O público brasileiro conhece o violinista inglês Daniel Hope, hoje com 36 anos, porque ele integrou o Trio Beaux Arts de Menahem Pressler ao lado do violoncelista Antonio Meneses até 2008. Sempre criativo em suas gravações, Hope explorou a música de compositores judeus no nazismo em Forbiden Music, CD de 2003. Sua mais recente aventura em CD também é muito imaginativa: O Violinista Romântico. O subtítulo diz tudo - "Uma celebração de Joseph Joachim". Joachim foi um dos maiores violinistas do século 19, amigo próximo de Brahms, Max Bruch, Antonín Dvorák e do casal Clara e Robert Schumann. Foi ele que apresentou Brahms aos Schumann em 1853 - gerando o famoso artigo de Robert onde este anunciava o jovem Brahms como o próximo gênio da música. Todos os citados compositores submeteram seus concertos a Joachim, que fez modificações importantes nas partituras.