Daniel Higgs faz show hoje, no CCSP O Mês da Cultura Independente no Centro Cultural São Paulo apresenta hoje, às 19h, o roqueiro de Baltimore (EUA) Daniel Higgs. O show é grátis, mas é preciso retirar ingressos com pelo menos uma hora de antecedência. Rua Vergueiro, 1000. Informações 8420-2577.