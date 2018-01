Daniel Filho procura parceiro para 2ª fase de 'Confissões' O diretor da Globo Filmes, Daniel Filho, pretende tirar da gaveta este ano a continuação de um projeto de sucesso: Confissões de Adolescentes - A Nova Geração. A segunda fase da série, que é um marco entre as produções independentes na TV aberta brasileira, está praticamente toda roteirizada, só à espera de um patrocinador, ou um parceiro televisivo, para passar a ser produzida. "Não vou largar o cinema, mas quero voltar a fazer mais TV. A continuação do ''Confissões'' está prontinha para começar a ser gravada", conta Daniel Filho. "Mas não vou me arriscar nessa sozinho, preciso de dinheiro para isso. Da primeira vez me dei muito mal." Daniel fala que bancou toda a produção de Confissões de Adolescentes (1994) acreditando que faturaria alto com a produção. Enganou-se. "Quis fazer tudo filmado, e gastei o que tinha e o que não tinha", lembra o diretor. "Não sei se até hoje recuperei o que perdi. Por isso, não lanço a segunda fase sem a segurança de retorno." Confissões foi exibida pela Cultura, e depois por Bandeirantes, Multishow e pela francesa TF-1. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo