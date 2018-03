Dando nome aos bois do Dubstep

Ao contrário do que acontece com o primo popular, a palavra dubstep define com boa precisão o gênero britânico. Trata-se de técnicas de mixagem do dub jamaicano usadas por quase duas décadas em estilos musicais como o hardcore e o drum'n'bass, que foram misturadas às levadas rítmicas do two-step, um ritmo relacionado a estes outros.

O dubstep original é responsável por um dos movimentos mais relevantes na música eletrônica da década passada. A produção de artistas como Kode9 e Burial definiu os paramentos clássicos do gênero com um trabalho atmosférico detalhado, com graves profundos que, em mutações do gênero, começaram a formar o que se tornaria a arma principal de DJs como Skrillex. / R.N.