Dancin'Days sai em DVD com 38 horas

A Globo ganha novo potencial de plateia nos Estados Unidos. Seu canal internacional agora chega aos telespectadores de lá via IPTV, transmissão pela web, graças a um acordo assinado com a operadora Dishnetwork.

Canais de TV já esticam o olho para o programa The X-Factor, genérico de Ídolos e da mesma Fremantle, em razão da comoção causada nos últimos dias, nas redes sociais, por um vídeo da atração. Em foco, o candidato Emanuel, iraquiano nascido em zona de guerra e sem os dois antebraços.

Por falar em Fremantle, a produtora se animou com os 4 pontos de pico alcançados pelo Projeto Fashion, de Adriane Galisteu, no último fim de semana. A produtora ainda espera chegar a 4 de média.

Com três cenários simultâneos - um para a premiação, outro para a transmissão na web e outro para a festa - a MTV reforça seu staff de "babás" para escoltar convidados e VJs durante o VMB 2011, que acontece no dia 20.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As "babás", explica à coluna o diretor de programação da MTV, Zico Góes, funcionam no VMB desde a 2.ª edição, justamente porque no 1.º VMB muitos artistas sumiram do backstage na hora de honrar suas anunciadas participações.

A Band vai estendendo sua parceria com a Mixer, produtora da série Julie & Os Fantasmas. Além de Os Descolados, da mesma produtora, a emissora exibirá também Brilhante F. C., série feita para a TV Brasil sobre um time de futebol feminino, formado por adolescentes.

Rihanna, figura em foco neste Rock in Rio, é o próximo alvo de Rodrigo Faro na galeria de suas performances na

Record. No

repertório, os hits Only Girl, Don't Stop the Music e S&M.

'O q mais chamou atenção foi a SUJEIRA! Caramba! Tudo podre! Pia imunda, gordurenta, varanda cheia d cocô d pavão c/ mato.' Marcos Mion, que visitou A Fazenda

Clássico da telenovela, Dancin' Days chega ao formato de DVD no fim do mês, com 38 horas de conteúdo distribuídas em 12 discos. Entre os extras, há entrevistas com Gilberto Braga, o autor, e Daniel Filho, o diretor, sobre o folhetim que marcou época na tela e fora dela. Lá estavam, nas ruas da época, as famosas meias Lurex vistas na abertura e todos os hits da trilha sonora encabeçada pelas Frenéticas. Até por isso, o mercado fonográfico se anima com a chance de relançar o título em CD. Produzido em 1978, com recursos de áudio e vídeo muito inferiores aos de hoje, o material selecionado foi submetido aos mais avançados recursos de tratamento para ganhar som e imagem palatáveis.

Rihanna baixa na Barra Funda