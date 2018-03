Dancin'Days movimenta Lisboa

O Cante se Puder, programa com Márcio Ballas e Patrícia Abravanel, ganha 2.ª temporada no SBT, mas o público nem saberá onde acaba uma e começa outra. A emissora e a Zodiak, dona do formato, acertaram que não haverá intervalo entre as duas safras.

A nova temporada do Cante se Puder merecerá a criação de novas provas, ao modo brasileiro, sob criação do SBT. Até aqui, as brincadeiras têm sido mera adaptação de conteúdo internacional.

Agora quem dá bola é o Santos: a Globo dá início hoje a uma série de tributos em torno do centenário do clube da Vila Belmiro, começando por sua história, contada em detalhes no Bom Dia Brasil.

Uma entrevista de Pelé a Abel Neto, toda em torno do mítico Santos, está programada para ir ao ar nesta sexta-feira 13.

A O2 de Fernando Meirelles tem dois novos projetos para o 2º semestre, ambos para o grupo Fox. No canal FX, ele será o produtor executivo da série Contos de Edgard, com releituras dramatizadas da obra de Edgard Allan Poe, prevista para outubro ou novembro.

Já no NatGeo, a O2 assina o 360, formato que mistura jornalismo e reality show e que pretende mostrar, em 5 episódios, temas polêmicos sob diferentes pontos de vista.

Ainda sem elenco definido, a Fox também anuncia, em parceria com a Total Films e a 20th Century Fox, a criação da série Se Eu Fosse Você, baseada no longa de sucesso de Daniel Filho.

Glória Maria voltou a carimbar seu passaporte para ficar 17 dias em Omã, na Arábia. Andou de camelo, visitou mercado de animais, palácios e acompanhou uma cerimônia de casamento típica da região. O Globo Repórter põe tudo no ar nesta sexta.

"Nenhum artista que saiba trabalhar bem outras mídias precisa da televisão." De Rafinha Bastos, que em maio estreia dois novos programas nas TVs paga e aberta

Marisa na versão original, a personagem que foi de Glória Pires em Dancin' Days vai se chamar Mariana na coprodução que a Globo faz com a rede portuguesa SIC para a novela de Gilberto Braga. A atriz escolhida, Joana Ribeiro, é estudante de arquitetura e foi escolhida por meio de um casting aberto - as inscrições para os testes somaram mais de 3 mil candidatas. A Globo tem prestado consultoria permanente ao título, que vem sendo gravado desde março e estreia lá entre fim de junho e início de julho. O cenógrafo Mário Monteiro, responsável pela novela original, esteve em Lisboa para auxiliar a construção cenográfica, o que inclui a boate que dá nome à trama.

Milhagem