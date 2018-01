'Dancin'Days' é recordista de ibope no Viva

com a Globo Filmes, que leva cinema gratuito à periferia, ganha três novas sessões neste Dia da Criança. Domingo tem exibição de Tainá 2 em três CEUs: Jaguaré, Campo Limpo e Navegantes. A programação inclui show do Barbatuques.

Mais Pipoca: de maio a junho, o projeto da Globo e Globo Filmes promoveu 113 sessões de cinema em 12 locais de São Paulo e Santo André, a um público que somou cerca de 20 mil pessoas - 35,3% dessas disseram nunca ter ido ao cinema na vida.

TV via web: as séries Alpha House, com John Goodman, Betas e Mozart in the Jungle ganham exibição em primeira mão no Brasil pela Claro, graças a uma parceria recém-fechada com a Amazon Studio. Todas as temporadas estarão na Clarovideo a partir do dia 15.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Band realiza debates na esfera estadual, amanhã, no Amazonas, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba, Amapá e Roraima. O portal da emissora transmitirá ao vivo para o resto do País os confrontos do Rio e Porto Alegre.

No horário dos debates estaduais, a partir das 22h15, São Paulo e Estados com eleição já definidas verão Polícia 24 horas. Na terça, a Band exibe o primeiro confronto entre Dilma (PT) e Aécio (PSDB).

O Metrópolis inaugura cenário assinado por Gal Oppido no dia 17, pela TV Cultura. São oito painéis inspirados em xícaras de café das nossas padarias.

Madrinha do Teleton, Eliana estará no Domingo Legal, de Celso Portiolli, ao vivo, neste fim de semana. A dupla anuncia então os números de telefone para as doações da maratona do ano em prol da Associação de Apoio à Criança Deficiente (AACD), que tomará a tela do SBT em 7 e 8 de novembro.

Tem visita. Tem testosterona no Saia Justa de hoje. Convidado pelo quarteto ancorado por Astrid Fontenelle, Marcelo Tas participa da conversa do dia e fala sobre sua relação com o filho transexual, ao lado de Bárbara Gancia, Mônica Martelli e Maria Ribeiro. No GNT, 21h30.