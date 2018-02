'Dancin' Days' ganha nova versão em canal português Enquanto a charm dance, coreografia bem acabada do hip hop, vai embalando os diálogos da novela das 9 da Globo aqui no Brasil, do lado de lá do Atlântico o passo é outro: remete à disco dos anos 70, uma pitada de Frenéticas na pick up do DJ, mas sem Sônia Braga na pista, nada de meias lurex e, vá lá, um Michel Teló em evidência. Com coprodução da Globo, "Dancin? Days" ganhou nova versão, repaginada para os dias, figurinos e ritmos da Portugal atual, na tela da SIC, emissora parceira da rede brasileira no país. Há uma semana no ar, o título confirma a liderança do canal, tendo alcançado 14% de audiência na estreia.