Dançar samba dá cãibra no ator Cristian de la Fuente

Passar pelo samba foi doloroso para Cristian de la Fuente no programa Dancing With the Stars (Dançando com as Estrelas) da rede de televisão norte-americana ABC. O ator de novelas chileno sofreu uma cãibra severa no seu antebraço esquerdo enquanto dançava com sua parceira Cheryl Burke no programa da noite de segunda-feira, 28. De la Fuente começou a sentir dores já no final do samba. Ele agarrou seu braço e o sacudiu para tentar aliviar a dor. Ele desistiu pouco depois, quando já não conseguia mais segurar Cheryl e ela caiu no chão. Os juízes da competição - Carrie Ann Inaba, Len Goodman e Bruno Tonioli - elogiaram de la Fuente por continuar dançando apesar da dor. Cada um deles deu nota 7 à apresentação. "Não se pode prever o que acontece", disse Tonioli a de la Fuente. "Você fez o seu melhor e nós gostamos disso. Teremos que julgar pelo que conseguimos ver, mas esperamos que você volte porque é um grande dançarino." No backstage, de la Fuente disse: "Meu braço dói e doía tanto que eu não conseguia dançar, você sabe? É difícil." Aime Wolfe, da ABC, não respondeu imediatamente às perguntas da Associated Press nesta terça-feira, 29, sobre a condição atual do ator.