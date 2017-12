Dança, shows e passagens pelo cinema

Ver a plateia do Domingão do Faustão cantando "Silvio Santos vem aí" pode deixar de ser uma possibilidade remota. Neto do Homem do Baú, Tiago Abravanel, um dos integrantes da nova leva do quadro Dança dos Famosos, quer receber o avô no programa da emissora concorrente. "Quem sabe ele não vem me ver se eu chegar à final?", provoca.

Ele jura não saber o que Silvio achou de seu desempenho como dançarino na TV. "Ainda não falei com ele depois que a Dança começou. Mas a Daniela (Beyruti, diretora artística do SBT), minha tia, disse que eu danço bem", gaba-se.

O ator, de 25 anos, conta que fazer performances de dança é um desejo antigo. "Na infância, quis ser bailarino, mas não rolou. Acho que por causa do meu peso talvez", opina, sem revelar o número que viu na balança pela última vez. A questão das gorduras a mais anda presente em seus pensamentos. "Nosso lema é: 10kg a menos e um carro na garagem", diz, ao se referir ao prêmio que ele e a professora de dança Ana Paula Guedes podem faturar se vencerem a competição, na qual enfrentam colegas de emissora como Luana Piovani, Daniel Boaventura e Adriano Garib.

Apesar da alegria em dar os passinhos nos cinco ensaios semanais de duas horas de duração, Tiago garante estar sofrendo. "Fiquei com dor em um músculo que eu nem sabia que tinha. Doía, tive de colocar muito gelo", relembra. Segundo ele, o começo na Dança dos Famosos foi dramático. "Já cheguei com cansaço, pois tinha trabalhado todos dos dias depois do final da novela. Fiquei meio desesperado, dei uma chorada, falei que não ia conseguir."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acostumado a cantar e dançar diante da plateia, o jovem ator revela ter tremido na base ao ter de fazer uma coreografia frente às câmeras. "Fiquei mais nervoso do que imaginava, com a boca seca. Queira ou não, lá estamos sendo julgados", analisa. Ele acredita que a situação piorou quando Fausto Silva o apresentou para o público. "Ele me colocou numa saia justa, dizendo que sou ator, cantor e danço. Ficou falando: Agora, forró, depois, valsa", relembra. Durante os ensaios, ele é gravado por câmeras escondidas atrás de espelhos em uma casa do Projac.

Um dos compromissos de Tiago assim que Salve Jorge - em que ele encarnava o turco Demir - acabou eram reuniões com o maestro João Carlos Martins. Os dois dividirão o palco em uma apresentação em que o ator cantará com uma orquestra. "Vou cantar de tudo. Desde arranjos de Bach, que eles fizeram, até Tim Maia. Deve acontecer em setembro ou em outubro", adianta o artista.

Mesmo com as longas temporadas do musical sobre o intérprete de Me Dê Motivo que o fizeram ficar conhecido do público, Tiago prepara o show Eclético, em que soltará a voz em canções de Cazuza, Roberto Carlos, Elis Regina e até Gaby Amarantos. "É para ver o que as pessoas querem me ver cantar (no futuro) e também para verem que eu não sou só cover do Tim, que gosto de estilos diferentes", explica o artista, que pretende gravar um disco.

Além de uma participação o filme Super Crô, estrelado por Marcelo Serrado, ele estará no novo longa dirigido por Carlos Alberto Riccelli, com o título provisório de Amor em Sampa. Este ano, Tiago também estará em Joia Rara, nova novela das 6 escrita por Thelma Guedes e Duca Rachid, em que, novamente, terá de parar de raspar o bigode, atividade que retomou com o fim de Salve Jorge. "Eu estava há quatro anos sem tirar. As pessoas, quando me veem, percebem algo diferente e dizem que eu emagreci."

O ator afirma que a projeção na TV alcançada depois da trama de Gloria Perez não fez Silvio Santos querer levá-lo de novo para o SBT, onde atuou na novela Ator e Revolução e fez uma participação no Teleton. "Ainda não rolou aquele convite que todo mundo fala."