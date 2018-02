Dança perde Roland Petit

Petit trabalhou com nomes de todo o espectro artístico, como Pablo Picasso, Orson Welles, Jean Cocteau, Yves Saint Laurent, Rudolf Nureyev e o grupo britânico Pink Floyd. Algumas de suas obras, como Le Rendez-Vous, O Lobo e Le Jeune Homme et la Mort, estão em cartaz em Paris. A Ópera de Paris considerou, em um comunicado, que Petit nunca deixou a casa e que ofereceu ao balé da ópera 11 balés e 10 peças de repertório. Nascido em Villemomble, França, em 13 de janeiro de 1924, ele foi aluno de G. Ricaux e Serge Lifar na Escola de Ballet da Ópera de Paris. Estreou com 16 anos e aos 20 deixou a Ópera e passou a dirigir sua própria companhia, o Ballet des Champs Elysées. Fundador dos Verões da Dança, mudaria depois o nome de sua companhia para Ballet de Paris. Coreografou da Carmem, de Bizet, à Pequena Sereia. Foi o responsável pela escolha da brasileira Ana Botafogo para o Balé de Marselha. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS