Dança perde a professora Feodorova Morreu anteontem, no Rio, aos 80 anos, Eugenia Feodorova, uma das principais professoras da história do balé no Brasil. Ela nasceu em 17 de outubro de 1926 em Kiev, ex-URSS, começou no balé aos 6 anos e formou-se no Kirov, em Leningrado. Em 1947, após um período num campo de trabalhos forçados, voltou a dançar em um grupo folclórico em turnê pela Europa Ocidental, quando deixou seu país. Aportou no Rio em 1954, a convite de Dalal Achcar, como professora da Associação de Balé do Rio. Abriu sua primeira escola em 1956 e tornou-se coreógrafa do Municipal do Rio (1958-1961), onde montou a primeira versão completa de O Lago dos Cisnes no País (1959).