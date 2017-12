Dança é inspirada em Clarice Lispector e Hilda Hilst O diálogo entre dança, teatro e literatura inspira o espetáculo Jardim de Rosas Mudas com Carolina Callegaro e Clara Gouvêa, da Wasu. Cia., em cartaz na Casa das Rosas até o dia 26 maio. Sob a direção de Gisele Petti, as intérpretes se basearam nas obras das escritoras Clarice Lispector e Hilda Hilst, com atenção especial dedicada às personagens femininas, para dar início ao trabalho de pesquisa, que levou um ano. Os textos literários foram utilizados de diferentes maneiras para a elaboração dos movimentos coreográficos. "O processo criativo começou com a leitura de trechos de livros, interpretação e levantamento de imagens para a dança ou escolhíamos uma palavra de um poema e a transformávamos em ação" diz Gisele. Os improvisos são marcados pela instabilidade dos corpos e do corpo em risco, uma forma de representar os conflitos vividos pelas personagens dos livros. Espaço é personagem De acordo com a diretora, com formação em artes cênicas, o teatro surge em Jardim de Rosas Mudas na consolidação de um enredo. "Este não é um espetáculo narrativo e não tem diálogos dramatúrgicos, em suma, não adaptamos a prosa, mas procuramos dar significados aos movimentos com base nas personagens." Durante a apresentação, as intérpretes recitam trechos das obras Corredores e escadaria da Casa das Rosas transformam-se, praticamente, em um outro personagem. "Nas obras de Clarice e Hilda percebemos que as mulheres estão muito ligadas ao espaço que habitam até acontecer algo que provoque o questionamento e uma mudança radical, daí é fundamental essa interação com a casa", explica. O espetáculo é divido em três momentos distintos: o prólogo apresenta os conflitos das personagens, quando elas ainda estão em contato com o social e o público se posiciona próximo das bailarinas. O segundo momento é marcado pela iluminação, quando algo muda a rotina e a intimidade dessas mulheres se revela. Por fim, a desorganização dos sentimentos, também representada pela desordem do espaço. Jardim de Rosas Mudas. Casa das Rosas (20 pessoas). Avenida Paulista, 37, 11-3288-9447. 6.ª e sáb., 0 horas. Até 26/5