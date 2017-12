Dança dos Famosos do Faustão acaba em tumulto

Terminou em confusão a final da Dança dos Famosos no domingo, 17, no Domingão do Faustão. O quadro, que teve como ganhador o ator Rodrigo Hilbert, rendeu discussão entre o bailarino e jurado Carlinhos de Jesus e outros participantes da competição e do júri. Carlinhos tirou nota de Hilbert alegando que ele tinha ultrapassado os limites do palco para dançar o tango. Os participantes reclamaram, dizendo que o tal limite não lhes fora informado. Depois de um longo debate sem nenhuma conclusão, Faustão encerrou a briga fazendo piada.