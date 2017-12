Dança com bodes Sofro de depressão há dez anos. É como estar deitado num colchão d'água e ir afundando, afundando, até não poder mais enxergar o próprio nariz. Há fases boas e fases piores, mas na maior parte do tempo a sensação é a de viver em cima desse colchão: um bocado mais difícil do que caminhar em terra firme, mas possível. E você acaba adquirindo uma técnica própria, um estilo. "É como tentar manter o equilíbrio enquanto dança com um bode", definiu o jornalista Andrew Solomon, autor de O demônio do meio-dia, um clássico sobre o tema.