Dan Stulbach é vilão cômico da nova minissérie da Globo Em sua quarta minissérie na Globo, o ator Dan Stulbach aceitou o convite do parceiro de longa data, o diretor Fernando Meirelles, com quem já fez mais de dez comerciais, para viver um vilão às avessas em "Som & Fúria": um diretor financeiro de uma companhia de teatro que sonha lucrar com a arte. A minissérie estreia terça-feira, às 23h30. Ricardo Silva é um homem ambicioso, que luta contra as encenações de Shakespeare e vive em conflito com os atores da Companhia de Teatro do Estado (CTE), inclusive, com Dante (Felipe Camargo), o diretor do espaço.