Dan Stulbach assina contrato com a ESPN

será o protagonista do primeiro filme do Porta dos Fundos. O enredo focaliza as relações entre o ator e o diretor de um filme, com direito a crises de estrelismo. A estreia está prevista para 31 de dezembro deste ano.

Sérgio Mamberti e Cássio Scapin revivem a convivência que se eternizou na tela da TV Cultura, pelo Castelo Rá-Tim-Bum: Tio Vitor e Nino voltam a se encontrar no teatro, em Visitando Sr. Green. O personagem que foi de Paulo Autran será agora vivido por Mamberti, e Cássio, que contracenava com Autran, assume dessa vez a função de diretor.

A decisão de Mamberti em fazer Visitando Sr. Green comemora seus 59 anos de carreira, após 12 anos no Ministério da Cultura. Ricardo Gelli interpreta o personagem que foi de Cássio. Estreia na próxima sexta, 24, no Teatro Jaraguá.

Atendendo a pedidos, a MTV Brasil fará um episódio especial intitulado Are You The One? O Match Final, que vai ao ar no dia 26, às 19h30. Desde a estreia, em 1.º de fevereiro, os episódios inéditos de Are You The One? Brasil lideraram o ranking de programas mais assistidos da emissora.

Profissionais de TV de outros países que vêm negociando a vinda de equipes ao Brasil durante a Olimpíada do Rio têm se queixado dos custos de infraestrutura, como hotéis e alimentação. Alegam que as contas estão bem acima do que foi gasto em Londres.

Ao enfrentar três novelas, o Jornal Nacional tem deixado a realidade em segundo plano na TV aberta. Na última quinta, o noticiário liderou com 23,6 pontos, mas foi superado pela soma dos folhetins com que concorre: Os Dez Mandamentos, na Record, Chiquititas, no SBT, e Mil e Uma Noites, na Band, juntaram 28,1 pontos. Os dados são da Grande São Paulo.

A reforma da piada. Mel Maia participa do novo Zorra como filha de Fabiana Karla e Antonio Fragoso. Na piada em questão, ela sofre de "novelite", síndrome que faz com que o paciente se comporte como criança de novela e fale como adulto. O Zorra reformulado estreia em maio.