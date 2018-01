'Damon se preocupa demais em permanecer como astro' Terceira colaboração do diretor Gus Van Sant com o ator e roteirista Matt Damon, após Gênio Indomável e Gerry, Promised Land trata de um tema polêmico, o fracking - extração de gás por meios que agridem o meio ambiente. O filme foi escrito por Damon e John Krazinski, e o diretor meio que caiu de paraquedas no projeto, como esclareceu aqui em Berlim. Isso talvez ajude a entender porque, apesar do empenho, Promised Land é um filme apenas médio de Van Sant.