Damien Hirst vende caveira com diamantes por US$100 milhões Uma caveira de platina cravada com diamantes do artista Damien Hirst foi vendida a um grupo de investimentos pelo preço pedido de 100 milhões de dólares, informou na quinta-feira uma porta-voz da galeria White Cube, de Londres, que representa Hirst. Moldada a partir da caveira de um homem europeu de 35 anos que viveu no século 18, mas conservando os dentes originais, a caveira é revestida com 8.601 diamantes, incluindo um grande diamante cor-de-rosa que vale mais de 8 milhões de dólares no centro de sua testa. A porta-voz disse que não podia dar maiores informações sobre o comprador. "Damien Hirst conserva uma participação na obra --ou seja, ainda é dono de uma parte dela--, para que possa supervisionar uma turnê mundial da obra que está sendo planejada", disse a representante. A caveira causou sensação quando começou a ser exposta por Hirst em 3 de junho, numa exposição de trabalhos novos do artista na White Cube -- entre outras razões devido a seu preço. Alguns críticos a consideraram de mau gosto, e outros a viram como reflexo de uma cultura obcecada por celebridades. Os trabalhos de Hirst, que ganhou fama expondo animais retalhados em conserva, se tornaram os mais caros de um artista vivo em leilões quando seu armário de remédios "Lullaby Spring" (Primavera de Cantiga de Ninar) foi vendido pela Sotheby''s, em Londres, por 9,6 milhões de libras. A caveira é a obra mais cara de Hirst. Sua venda eleva para 350 milhões de dólares o valor total das obras vendidas da exposição de junho. Geralmente a galeria fica com 30 por cento do valor vendido, e Hirst com os 70 por cento restantes. Hirst, que financiou a caveira ele mesmo, disse que não se lembrava se ela custou 10 ou 15 milhões de libras para ser feita. Ele disse desde o início que queria que a obra, inspirada em caveiras astecas também cravadas de jóias, ficasse exposta para o público. Hirst rejeitou a sugestão de que suas obras sejam mais uma brincadeira com o establishment artístico do que obras de arte propriamente ditas. Mas, indagado na época da mostra sobre qual seria seu próximo projeto, ele respondeu: "Dois esqueletos de diamantes transando. Não, é brincadeira".