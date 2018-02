Damien Hirst e Bono promovem leilão de arte beneficente O artista britânico Damien Hirst convidou alguns dos maiores artistas contemporâneos do mundo a doar trabalhos para um leilão a ser realizado em 14 de fevereiro, no qual estima levantar mais de 40 milhões de dólares para obras beneficentes. O leilão a ser realizado pela Sotheby's de Nova York, contando também com o apoio do roqueiro Bono, terá obras de artistas que incluem o próprio Hirst, George Baselitz, Antony Gormley, Subodh Gupta, Anish Kapoor e Jeff Koons. O dinheiro arrecadado será revertido para a Fundação das Nações Unidas para apoiar programas de combate à Aids e ao HIV na África. "Eu me recordo de um tempo em que nem sequer conseguia doar meus trabalhos", disse Hirst em comunicado à imprensa. "E isso não faz tanto tempo assim." No início deste ano, um armário para comprimidos criado por Hirst foi arrematado por quase 20 milhões de dólares. Uma pintura vermelha de uma borboleta em forma de coração, intitulada "All You Need Is Love", é um dos sete trabalhos que Hirst vai contribuir para o leilão beneficente, e a expectativa é que seja arrematada por entre 1 milhão e 1,5 milhão de dólares. "Em troca de um esforço relativamente pequeno por parte de cada artista, poderemos realmente salvar muitas vidas", disse Hirst. "É maravilhoso poder devolver algo (ao mundo) e fazer uma diferença." Bono acrescentou: "Amo a arte pela própria arte, mas o que temos aqui é um momento de peso real na história da arte." As obras a serem leiloadas no Valentine's Day (Dia dos Namorados nos EUA) serão expostas na Gagosian Gallery, em Nova York, entre 4 e 13 de fevereiro.