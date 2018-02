Damien Hirst doa vaca em conserva à galeria Tate O multimilionário artista inglês Damien Hirst anunciou na quinta-feira que vai doar quatro obras importantes suas à Galeria Tate britânica, incluindo uma vaca e um bezerro fatiados e conservados em formol. É a primeira vez que Hirst, que recentemente vendeu por 100 milhões de dólares uma caveira cravada de diamantes, faz uma doação importante a um museu. "Significa muito para mim ter as obras no Tate. Quando eu era estudante, jamais teria imaginado que isso seria possível", disse ele. "Acho que doar obras de minha coleção é uma coisa pequena se significa que milhões de pessoas poderão vê-las expostas num espaço grande", acrescentou. Os trabalhos doados incluem The Acquired Inability to Escape (A incapacidade adquirida de escapar) e a escultura Life Without You (A vida sem você), ambos de 1991. Outra obra doada é uma das primeiras da série de pinturas feitas com moscas, Who is Afraid of the Dark? 2002 (Quem tem medo do escuro? 2002), e ainda outra é a cópia feita para exposição de Mother and Child Divided, 2007 (Mãe e filho divididos, 2007) --uma vaca e um bezerro fatiados e conservados em formol. O diretor da Tate, Nicholas Serota, saudou a doação, feita em resposta a um apelo que ele lançou anos atrás por doações de artistas britânicos de destaque, já que a galeria não tem dinheiro suficiente para manter sua coleção sempre contemporânea.