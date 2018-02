Damatta fala de ritos de passagem O antropólogo, historiador e colunista do Estado Roberto DaMatta participa hoje do 4.º Seminário Internacional do Fórum Permanente de Gestão do Conhecimento, Comunicação e Memória. O encontro ocorre no Espaço Votorantim (Pç. Ramos de Azevedo, 254) a partir de 9 h. A apresentação de DaMatta vai mostrar como os ritos são praticados e como a sua interpretação é importante na estruturação e no desenvolvimento da cultura de grandes companhias. A palestra ilustrará as cerimônias que marcam as principais crises da vida humana. A entrada é franca. Inscrições podem ser feitas pelo site www.aberje.com.br/forum ou tel. 2159-3297.