Dama de Ferro e Hugo Cabret chegam ao Telecine em fevereiro

No calendário de 2013, boa parte das estreias já estão programadas na rede de canais que hoje lidera os lançamentos de blockbusters na TV paga linear. O primeiro título inédito do ano é Espelho, Espelho Meu, para 5 de janeiro, às 22h, no Telecine Premium, e dia 6, às 20h, no Pipoca. A programação segue com Protegendo o Inimigo (dia 12, 22h, no Premium, e dia 13, 20h, no Pipoca); Cavalo de Guerra (dia 19, 22h, no Premium, e dia 20, 20h, no Pipoca); O Homem do Futuro (dia 26, 22h, no Premium, e dia 27, 20h, no Pipoca); Guerra é Guerra (2/2, 22h, no Premium, e 3/2, 20h, no Pipoca); Motoqueiro Fantasma 2 - O Espírito da Vingança (16/2, 22h, no Premium, e 17/2, 20h, no Pipoca).

Outros títulos do Telecine para 2013: American Pie - O Reencontro; Contrabando; O Que Esperar Quando se Está Esperando; John Carter - Entre Dois Mundos; E Aí, Comeu?; 007 - Operação Skyfall; Os Mercenários 2; Até Que a Sorte Nos Separe; 12 Horas; Branca de Neve e o Caçador; Battleship - A Batalha dos Mares; A Era do Gelo 4; Ted; Prometheus; 5 Anos de Noivado; Os Vingadores; Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros; À Beira do Caminho; Anjos da Lei; O Legado Bourne; Madagascar 3; Marcados Para Morrer; O Ditador; e A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2.