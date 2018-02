Dalton Vigh recebe alta hospitalar após crise alérgica

O ator Dalton Vigh recebeu alta nesta segunda-feira, 10, do Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, por volta do meio-dia, segundo informou a assessoria de imprensa da Rede Globo. O ator, que está no elenco de Duas Caras, a próxima novela das oito da TV Globo, deve retornar às gravações ainda esta semana. De acordo com a emissora, o cronograma da produção está dentro do planejado. Internado na UTI desde quinta-feira, dia 6, até sábado, Dalton sofreu uma crise alérgica após tomar uma injeção analgésica. Segundo boletim médico assinado pelo Dr. Vinicius de Moraes, o ator chegou ao hospital com dor lombar de forte intensidade e "durante analgesia, após descompensação aguda de quadro de asma, evoluiu com insuficiência respiratória e necessitando de intubação orotraqueal com ventilação assistida". Vigh chegou a ser internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), mas na quinta-feira, 6, já se encontrava com quadro estável, sem sedação e respirando espontaneamente. O último trabalho de Dalton foi interpretando Clóvis, em O Profeta. Em Duas Caras vai encarar um vilão chamado Adalberto, que faz cirurgias plásticas para mudar a feição do rosto e poder escapar dos seus crimes.