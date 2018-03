Dallas promete transgredir de novo: em junho

Produto bem feito, a série Livros Que Amei, em que personalidades falam sobre suas memórias mais marcantes no campo da literatura, ganhará 2.ª temporada no Canal Futura.

Hebe volta a gravar na segunda-feira. Em seu primeiro expediente após ter se submetido a mais uma cirurgia para retirada de tumor, a loira gravará dois programas na ocasião.

E o Roda Viva está no encalço de Hebe. Mario Sergio Conti tem se empenhado para agendar sua presença no programa da Cultura.

No ar pela Globo, O Sítio do Picapau Amarelo animado, produção da Mixer, fez sua pré-estreia no Cartoon no domingo, mas estreia oficialmente na TV paga no dia 29.

A eleição presidencial, que só acontece em novembro, nos Estados Unidos, começa a merecer desde já a atenção da Globo News.

Em maio, o canal já exibe duas edições do Globo News Especial sobre o tema, obra do correspondente Jorge Pontual. E, a partir de agosto, o Jornal das Dez se ocupará de reportagens sobre os estados democratas e os republicanos.

Resultado de longa negociação entre Fernando Di Gênio e Net, o canal Mix TV ocupa, desde segunda-feira, o número 27 da operadora. A posição é infinitamente melhor do que o canal 15 - o hábito do assinante é zapear no mínimo do 16 (TV Cultura) em diante.

A nova posição da MixTV lhe dá vizinhança com a MTV, canal musical segmentado para jovens, mesmo perfil perseguido pela Mix.

Humberto Martins, já vestido como Seu Nacib, passeia aqui pelo mercado dos escravos de Ilhéus em busca de uma cozinheira. É ali que ele será atraído pelo canto de Gabriela, uma moça vestida com trapos. É cena para o final do primeiro capítulo da mininovela Gabriela, nova leitura da obra de Jorge Amado na Globo. Estreia em junho.

"Pode fechar aqui (dar close) mesmo com a cara rasgada"Rodrigo Faro, que cortou o rosto, em gravação para O Melhor do Brasil.

No ar dia 28, pela Record

Anunciada com barulho para 13 de junho nos Estados Unidos, pelo TNT, a nova produção da série Dallas promete transgredir mais uma vez, como fez entre 1978 e 91. Daí a suspeita de que, a essa altura, um enredo sobre os bastidores do poder, sem dispensar o elemento sexo, tenha a obrigação de superar tudo o que já foi mostrado nesse ramo nos últimos 20 anos pela TV americana. Dallas 2012 é uma continuação da saga de J.R. (Larry Hagman), que estará novamente em cena. O foco agora se concentra em John Ross Ewing III, filho de J.R., e Ewing Christopher, filho adotivo de Bobby Ewing, apresentados como crianças no original. O TNT ainda não definiu a data de estreia no Brasil.

Seu Nacib