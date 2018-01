Dado Dolabella é preso por não pagar pensão alimentícia

RIO - O ator Dado Dolabella foi preso na tarde desta quinta-feira, 17, por não pagar pensão alimentícia ao filho Eduardo Neves Dolabella, de 7 anos. Ele deveria à mãe da criança, Fabiana Vasconcellos, perto de R$ 200 mil.

A ordem de prisão foi expedida pelo Juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza, titular da Primeira Vara de Família, regional da Barra da Tijuca. Dado será encaminhado ainda hoje para o sistema prisional de Bangu, na zona oeste, segundo o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, titular da 11ªDP (Rocinha). A Polícia Militar o prendeu em seu apartamento, no bairro de Copacabana, zona sul do Rio

Ao site G1, no momento da prisão, ele disse que “na verdade, isso é um processo que está em curso e que já foi pedido um revisional. Esse valor que inclusive está sendo pedido no processo é de acordo com um contrato que eu recebia um salário por mês, que não existe mais, então, isso aí está sendo revisto". Dado afirmou ainda que “ajuda o máximo que pode sempre” e que seus filhos “são sempre prioridade” em sua vida. O ator é pai de outras duas crianças.