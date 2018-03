Dado Dolabella é o vencedor de a Fazenda

O envelope com o resultado final das votações chegou ao palco nas mãos de Gugu Liberato, recentemente contratado pela emissora. A final do programa reuniu os ex-participantes (chamados de ex-peões), familiares, amigos e fãs em uma festa com show da dupla Pedro e Thiago (Pedro Leonardo foi o quarto colocado no programa) e participações especiais de Carlinhos, Babi e Jonathan nos vocais.

Dado recebeu o cheque de R$ 1 milhão das mãos de Britto Jr, apresentador do programa. Ele comemorou a vitória com a noiva Viviane Sarahyba, que em poucos meses dará a luz a Valentin, primeiro filho do casal e com a mãe, a atriz Pepita Rodrigues.