Dá-se um jeito

Temos a ilusão de que o poder emana do povo, pelo povo, para o povo. De que a Justiça é cega, que o Brasil, um “pa-tro-pi” abençoado por Deus, em que se plantando tudo dá, é o país do futuro. Sem contar que Deus é brasileiro.

Acreditamos na representatividade democrática, na Constituição, nas leis, que pagamos os impostos que nos cabem, que se o País não é a Dinamarca, é porque gastam mal nosso dinheiro. Acredita-se que os administradores públicos são corruptos e incompetentes, os funcionários públicos são preguiçosos, o Estado é refém da burocracia, e tem que ser mínimo.

Tem-se a esperança de que o craque resolva nossas deficiências táticas, gerenciais, abafem nossos dirigentes corruptos, nossas entidades podres, que o talento nato se sobreponha ao trabalho coletivo, de que surgirá um camisa 10 para nos guiar, um camisa 9 para colocar a bola nas redes, um goleiro salvador, um santo, de que somos eternamente o país do futebol, da natureza exuberante, das florestas, rios, campos e arados, da cordialidade, alegria e tolerância à miscigenação.

Tem-se a ilusão de que de uma Ilha da Fantasia surgirá outro Guga, outra Maria Ester, que de um campo de várzea virá outro Garrincha, que na favela nascem vários Romários. Que Ademar Ferreira, João do Pulo, Daiane, Clodoaldo, Hortência, Paula, Oscar, Bernardinho e tantos outros apareçam da escuridão dos ginásios, para os holofotes da glória.

Vamos ganhar um Oscar um dia. Vamos ganhar um Nobel, quem sabe. Vamos patentear a grande descoberta. Vamos criar a vacina salvadora, a cura, temos fé.

Acreditamos que aqui não existe racismo. Que nos tornamos independentes num 7 de setembro, uma República democrática num 15 de novembro, que a escravidão acabou em 1888. Que 13 de maio é o dia de celebrar o fim da escravidão. Que sua tutora é a Princesa Isabel. Acreditamos no Dia do Índio, em Tiradentes, em Aparecida, homenageamos os trabalhadores no Dia do Trabalho, Jesus no Natal, seu renascimento na Páscoa. Despejamos nossa fé em pacotes turísticos ou viagens para praias e montanhas em feriados prolongados, congestionando estradas.

Carregamos colares com miçangas de nossos Orixás para nos protegerem. Rezamos ao santo casamenteiro. Fazem-se promessas para arrumar emprego, curar doença, trazer de volta a pessoa amada. Fazem-se simpatias, ebós, pernas, braços, costelas de gesso, para sanar dores.

Tem-se a ilusão da existência da utopia, do paraíso, do nirvana. Meditar é pensar em nada. Pensar em nada traz paz interior. A esperança é a última que morre. Pensar positivo é um dever constante. Dá-se um jeito. Para tudo tem solução. Aos trancos e barrancos, empurrando com a barriga, o Brasil sobrevive.

Temos a impressão de que o novo estatuto do idoso trouxe conforto aos velhinhos, o do torcedor, paz nos estádios, o da criança, garantias à geração que é o nosso futuro. Que o código florestal protegerá nossas florestas, rios e mananciais. Que a Maria da Penha salvará as mulheres da ira e abusos da classe masculina.

Mas fé, só a fé, não move montanhas. O Brasil não sairá do lugar se acreditar e esperar, sem lutar diariamente, ter disposição para conhecer, debater, pesquisar, aprender, treinar, praticar, repetir, ensaiar, estudar, observar, respeitar. A ilusão é fruto da preguiça. Ela é bela como uma fantasia. É ineficiente como uma neblina.

Porque, no fundo, precisa-se de mais para acabar com a corrupção, ser um país democrático, reformar um Estado, gerar Gugas e Romários, acabar com o racismo, a intolerância, a violência contra crianças e mulheres, ganhar uma Copa do Mundo, um ouro e preservar a natureza. Temos direitos. Precisamos ter deveres. Pensarmos como um elemento de um todo, um ser republicano.