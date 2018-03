Dá pra cravar que os anos 90 estão de volta De Austin, Texas. O que estava sendo ensaiado, agora escancarou. Com o aval de um festival de tendências como o South by Southwest, dá para cravar tranquilo que os anos 90 estão de volta. Que os Pixies voltaram, a gente já sabia e até viu no Brasil. Que este ano é o do "novo Pavement", que estrela o Coachella Festival, o All Tomorrow"s Parties, faz residência de 7 shows no Brixton Academy, em Londres, não é nenhuma surpresa. Mas no festival texano South by Southwest (veja bem, um festival de nova música) deste ano muita gente deixou de ver as pencas de bandas iniciantes para ir conferir show do Stone Temple Pilots. Tinha fila para todos os shows do Superchunk e do J.Mascis (Dinosaur Jr). Para o Hole, da Courtney Love, nem se fala. O Thurston Moore (Sonic Youth) e o Lou Barlow (Sebadoh) eram vistos em seus shows e nos de outros, lá.