Da Mônica ao Batman: conheça os quadrinhos preferidos dos leitores do 'Estado' Para lembrar o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, instituído pela Associação de Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo, o Estado pediu aos leitores que enviassem fotos da capa ou de um trecho de seu quadrinho preferido pelo Instagram com a hashtag #EstadaoQuadrinhos. Abaixo, uma galeria com as imagens recebidas.