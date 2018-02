Da geração que tirou a poesia do marasmo

Poeta de vanguarda de inspiração telúrica, ensaísta e professor com sólida formação teórica, homem de comunicação e burocrata acidental, Mário Chamie (Cajobi, 1933-2011) ocupa lugar de destaque na literatura brasileira da segunda metade do século 20. Ao lado dos poetas concretos de São Paulo, dos neoconcretos cariocas e do mineiro Affonso Ávila, o efusivo morador da rua Pintassilgo participou da geração de poesia experimental que alavancou a literatura do marasmo lírico a que tinha sido relegada pela geração de 45.

Chamie publica o primeiro livro de poemas em 1955, mas só em fins de 1961, no prefácio que escreve para a coleção de versos Lavra-Lavra, prêmio Jabuti de 1962, é que lança as bases do poema-práxis. No manifesto, que logo adquire adeptos entre os jovens, afirma que o poema-práxis "é um campo de defesa dos valores da palavra" e a literatura-práxis, "o campo geral de defesa dos valores humanos contra a alienação de uma sociedade que necessita transformar-se para conquistar-se". Para definir o leitor ideal cunha o neologismo "textor". Esclarece: "A leitura e sua gula de prazer". No livro Caravana Contrária (1998), Chamie revê pela memória e com as proverbiais tiradas de bom humor as disputas com os pares concretos.

Bem arquitetados, mas irreverentes e polêmicos, seus manifestos, plataformas e escritos críticos foram reunidos pela primeira vez nos dois volumes de Instauração Práxis, publicados pelas Edições Quíron em 1974. Paralelamente, interessa-se pelo pansexualismo no teatro de Oswald de Andrade, pelo Cinema Novo e pelos compositores tropicalistas. No entanto, é na leitura de Macunaíma, de Mário de Andrade, que sua acuidade e imaginação crítica atingem a maturidade. De maneira original, intui que a escrita dialógica da rapsódia andradina já está anunciada na sua poesia polifônica. Alicerça a intuição no dialogismo preconizado por Mikhail Bakhtin para explicar o texto de Dostoievski e na teoria intertextual defendida pela pós-estruturalista Julia Kristeva. Em discussão com as contribuições também clássicas de Gilda de Mello e Souza (O Tupi e o Alaúde) e Haroldo de Campos (Morfologia de Macunaíma), Chamie defende com garra o lugar que sua leitura passa a ocupar.

Em 1977, a Editora Quíron reúne os sete livros de poemas publicados e os soma a dois inéditos. Intitulado Objeto Selvagem, o notável conjunto é bem recebido pelos leitores e críticos e se transforma em belo exemplo do lugar de projeção ocupado por Chamie na esteira dos versos de motivação ideológica de Carlos Drummond e dos poemas sobre linguagem poética de João Cabral de Melo Neto. A participação política do poeta se afirma por gestual humano esparramado e generoso, enquanto a estética minimalista do poema se expressa pela palavra avara e o verso contido. As atitudes opostas e contrárias definem o sujeito extrovertido e guerreiro e o poema de vocabulário resolutamente pobre e eficaz. A força do poema, esclarece-nos, é seu objeto selvagem.

Lina Chamie, filha de Mário, é jovem cineasta e já conta com dois longas excelentes, Tônica Dominante (2000) e Via Láctea (2007). Em ambos nota-se a alta voltagem da imagem poética, herança do pai.

SILVIANO SANTIAGO É ESCRITOR E ENSAÍSTA, AUTOR DE ANÔNIMOS (ROCCO)