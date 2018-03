Da Endemol, reality show sobre redução de peso chega à Record

Além do Peso dispensa a técnica do confinamento, formato no qual a Endemol é mestra, graças ao know-how do Big Brother. A ideia é colar uma equipe da Record em cada um dos participantes e acompanhar os esforços de cada um para perder peso, com base em hábitos saudáveis, da mesa ao condicionamento físico.

Medida Certa. Com uma pitada extra de show, Além do Peso pode ser tratado como espécie de Medida Certa - quadro do Fantástico ao qual se submeteram Ronaldo, Renata Ceribelli e Zeca Camargo.

O novo quadro do Programa da Tarde tem previsão de estreia para outubro, no máximo em fins de setembro, quando acaba o outro reality show da casa, A Fazenda. Até lá, a atração vespertina da Record há de se abastecer de um reality show informal: o dia a dia da gravidez de sua apresentadora, Ana Hickmann, que já começa a receber propostas para protagonizar comerciais para gestantes e bebês.

37 pontos foi a média de Amor à Vida entre 5 e 10 de agosto, seu melhor índice semanal na Grande São Paulo. No universo de televisores ligados, 61% estavam sintonizados na novela da Globo.

Programas de TV pirateados no YouTube são detectados imediatamente. Cada vídeo tem uma espécie de impressão digital que fornece as informações sobre o canal procedente daquele conteúdo. “Temos um identificador que funciona como um scanner e protege os direitos autorais”, contou ao Estado Álvaro Paes de Barros, diretor de conteúdo do site do YouTube do Brasil.

Piratas 2. Assim que descobrem que um vídeo foi parar na rede indevidamente, as emissoras têm a opção de pedir que as imagens sejam retiradas ou que ali sejam inseridos anúncios para que elas faturem.

Em tempos de discussão da vinda de médicos estrangeiros para o Brasil, Fernando Gabeira vai mostrar as cidades sem profissionais da saúde em regiões remotas do País em seu novo programa da Globo News, previsto para setembro.

Gabeira já gravou no Maranhão e no Amapá. E tem captado as imagens com sua própria câmera.